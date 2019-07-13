«Дети и деньги»: Роструд рассказал, с какого возраста можно работать

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) сообщили, что подростки с 16 лет вправе самостоятельно подписывать трудовой договор.

При этом работа в определенных сферах, в частности, в ночных клубах и игорном бизнесе, возможна строго после наступления совершеннолетия (18 лет).

С теми, кому меньше 16, заключать соглашение о трудоустройстве можно лишь при условии, что они уже закончили обучение в школе.

В определенных случаях подростки могут начать трудиться с 14 лет. Для этого необходимо получить письменное согласие родителей или опекунов, если речь идет о легком труде в свободное от получение образования время.

В Роструде также напомнили подросткам, что с 14 до 16 лет их рабочее время ограничивается 24-мя часами в неделю, а 16-18 лет - 34-мя часами в неделю, пишет РИА Новости.