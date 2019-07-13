После отравления детей в лагере под Владивостоком завели уголовное дело

После того, как в детском оздоровительном лагере «Юнга» произошло массовое отравление детей, прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура отмечает, что в больницу с признаками инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта поступили 25 детей.

Роспотребнадзор располагает данными о 28 отравившихся, 15 из них были госпитализированы.

Причиной массового отравления стало несоблюдение санитарных правил по приготовлению пищи и хранению продуктов.