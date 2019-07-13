В посольстве России заявили о дискриминации RT и Sputnik в Британии
Телеканалу RT и агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходила в Лондоне 10-11 июля.
© Фото: Stephen Chung, Xinhua, Globallookpress
В российском посольстве заявили, что RT и Sputnik сталкиваются с политически мотивированной дискриминацией.
Пресс-секретарь посольства России в Лондоне отметил, что британские СМИ в России должны быть готовы к последствиям.
Ранее RT и Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ.
Причиной отказа британский МИД назвал «активную роль RT и Sputnik в распространении дезинформации», пишет РИА Новости.