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«В адрес Турции приходили угрозы»: Пентагону объяснили причину покупки С-400

Андрей Аркадьев
07:24 13.07.2019
Главы турецкого и американского оборонных ведомств обсудили поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар пообщался по телефону с исполняющим обязанности главы Пентагона Марком Эспером.

Стороны обсудили поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». В разговоре с американским коллегой, Акар отметил, что в адрес Анкары исходили угрозы с точки зрения воздушной обороны, поэтому турецкая сторона приобрела средства ПВО у Москвы.

Глава турецкого военного ведомства заверил Экспера, что покупка российского вооружения продиктована необходимостью, однако страна продолжит рассматривать предложение Вашинтона о покупке систем Patriot, сообщает издание Haberturk.

Первая партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» прибыла 12 июля на авиабазу Мюртед в провинции Анкары. В Министерстве обороны России отметили, что реализация данной поставки выполняется в соответствии договоренностями, достигнутыми между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции.

Соединенные Штаты не довольны решением турецкой стороны закупить у России С-400 и пытались этому воспрепятствовать. Вашингтон грозил Турции санкциями, в том числе исключением страны из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.

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