Найдены три неизданных сценария Стэнли Кубрика

Три неизданных сценария британского и американского кинорежиссера Стэнли Кубрика найдены в его доме в Великобритании.

Все рукописи посвящены теме супружеских отношений и называются «Женатый мужчина», «Идеальный брак» и «Ревность». Работы представляют собой печатные тексты, в которых оставлено много пометок карандашом. В сюжетах раскрыты темы брака, ревности и измены.

Автор трудился над сценариями с 1954 по 1956 годы, в этот период он испытывал проблемы во втором браке, пишет газета The Guardian. Режиссер был женат на танцовщице Рут Соботка, в 1957 году пара развелась.

Специалист по творчеству Кубрика и профессор из Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал, что в набросках есть идеи, которые позже режиссер воплотил в фильме «С широко закрытыми глазами».