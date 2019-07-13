Во Владивостоке катер с пассажирами сел на мель

Во Владивостоке с катера, который получил пробоину и сел на мель, эвакуировали 13 человек. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в Уссурийском заливе в районе мыса Каразина 13 июля. К спасателям люди обратились в 1.50 по Москве.

Отмечается, что еще два человека от эвакуации отказались, пострадавших нет.