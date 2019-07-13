В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей

В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.

Спасатели рекомендуют не оставлять ребенка в комнате без присмотра, не разрешать играть на подоконнике, а также объяснять детям правила безопасности.

По статистике, чаще всего дети выпадают из окон, когда их оставляют одних в комнате, пишет РИА Новости.

Чтобы предотвратить трагедию, специалисты рекомендуют установить на окна механизм, блокирующий их открытие.