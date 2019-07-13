Украинский генерал оценил масштаб учений российских десантников в Крыму

Летно-тактические учения российских десантников в Крыму произвели огромное впечатление на бывшего главу Службы безопасности Украины, генерала Игоря Смешко.

«Были учения в Крыму - две тысячи российских десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, сорок самолетов Ил-76», - рассказал он.

Смешко отметил, что десантники приземлились на малой высоте и сложной по рельефу территории. Он признал, что украинской армии совершенно нечего противопоставить России.

Генерал рассказал, что что в распоряжении Украины всего 50 тысяч солдат, и киевским властям нужно позаботиться об укреплении собственной армии.