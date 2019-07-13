Украинский генерал оценил масштаб учений российских десантников в Крыму
Экс-глава Службы безопасности Украины, генерал Игорь Смешко признал превосходство российской армии перед украинской.
© Фото: Минобороны России
Летно-тактические учения российских десантников в Крыму произвели огромное впечатление на бывшего главу Службы безопасности Украины, генерала Игоря Смешко.
«Были учения в Крыму - две тысячи российских десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, сорок самолетов Ил-76», - рассказал он.
Смешко отметил, что десантники приземлились на малой высоте и сложной по рельефу территории. Он признал, что украинской армии совершенно нечего противопоставить России.
Генерал рассказал, что что в распоряжении Украины всего 50 тысяч солдат, и киевским властям нужно позаботиться об укреплении собственной армии.
«У нас есть части, которые по сей день недоукомплектованы», - признался Смешко в эфире телеканала «1+1».