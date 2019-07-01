Загадочная пропажа: спасатели ищут провалившегося в коллектор человека в Москве

Инцидент произошел в Южном административном округе Москвы: там в коллектор провалился человек. Известно, что происшествие случилось напротив дома, расположенного на улице Бирюлевская, 1.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники МЧС. Спасатели уже прибыли на место и проводят проверку коллектора. Кадры с места инцидента публикует телеканал «Звезда».

По предварительной информации, несколько человек распивали алкогольные напитки вблизи места происшествия. Позже один из них пропал: это удалось обнаружить лишь тогда, когда участники «мероприятия» проснулись после распития алкоголя. Согласно предварительным данным, пропавшей оказалась женщина. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.