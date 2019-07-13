В Турции рассказали, что в отелях разрешено повторно ставить продукты на шведский стол

Отели в Турции могут повторно выставлять на столы продукты, которые имеют долгий срок хранения и не были использованы гостями во время предыдущего приема пищи, заявил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

«В системе "все включено" определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола», - рассказал Айык.

К продуктам, которые могут использоваться повторно относятся сыр, масло, мед, джем, оливки и некоторые другие. Если они остаются в нетронутом виде на шведском столе с утра, то их можно использовать во время обеда или ужина.

«Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом "холодном буфете"», - цитирует эксперта РИА Новости.

При этом он отметил, что гостиницы не выставляют для повторного использования на шведском столе скоропортящиеся продукты, также не может использоваться повторно что-то с использованной тарелки гостя.