Массовое отравление произошло в детском лагере в Приморье
Следственный комитет по Приморскому краю организовал доследственную проверку по факту произошедшего.
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Под Владивостоком 28 детей отравились в детском оздоровительном лагере «Юнга». 15 из них были госпитализированы.
Причиной массового отравления стало несоблюдение санитарных правил по приготовлению и хранению продуктов.
На месте работают Роспотребнадзор и следователи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - рассказали в пресс-службе госоргана.