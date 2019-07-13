Обезумевший фанат с ножом напал на певца Панайтова

Певец Александр Панайотов рассказал, что во время проведения фестиваля «Славянский базар в Витебске» на него напал вооруженный поклонник.

Инцидент произошел в баре пару лет назад, когда певец временно проживал в городе.

Фанат творчества Панайотова, по собственному признанию артиста, находился в состоянии алкогольного опьянения. С ножом мужчина попытался напасть на певца, но был оперативно остановлен и обезоружен.