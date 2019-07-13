Обезумевший фанат с ножом напал на певца Панайтова
В Витебске Александра Панайотова со спины атаковал неадекватный пьяный фанат.
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Певец Александр Панайотов рассказал, что во время проведения фестиваля «Славянский базар в Витебске» на него напал вооруженный поклонник.
Инцидент произошел в баре пару лет назад, когда певец временно проживал в городе.
Фанат творчества Панайотова, по собственному признанию артиста, находился в состоянии алкогольного опьянения. С ножом мужчина попытался напасть на певца, но был оперативно остановлен и обезоружен.
«Рядом был мой друг Алексей Чумаков (российский певец. — прим.ред), который обезвредил его и спас меня», - поделился Патайотов в изданием «Дни.ру».