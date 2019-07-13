Мать с ребенком пытались спастись из неуправляемого автобуса и попали под колеса

В Казахстане мать с маленьким ребенком выпрыгнула из автобуса, тронувшегося без водителя, и попали под его колеса. С травмами оба были экстренно госпитализированы.

Страшный инцидент произошел в начале июля, но только сейчас были опубликованы кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, что изначально водитель задел легковой автомобиль и вышел из транспортного средства, чтобы разобраться с ситуацией. При этом он забыл поставить автобус на тормоз, и тот тронулся.

Спасаясь, женщина с маленьким ребенком выпрыгнули из салона, но получили ранения. Вскоре один из очевидцев сумел предотвратить трагедию и, запрыгнув в кабину, остановил стремительно развивающее скорость транспортное средство.

По данным местных СМИ, пострадавшие на настоящий момент выписаны из больницы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.