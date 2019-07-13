В реке в Краснодаре сняли на видео «корову-дельфина»

На кадрах видно, что компания мужчин плывет на лодке по реке. Сзади них в воде находилась корова, которая, возможно, испугалась звука мотора и начала двигаться к берегу весьма необычными прыжками. Ее движения напомнили пользователям манеру перемещения дельфинов – она резкими толчками выныривала на поверхность.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.