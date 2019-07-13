В реке в Краснодаре сняли на видео «корову-дельфина»
Очевидцы сняли на видео корову, находившуюся в реке, которая, возможно, испугалась звука мотора лодки и начала двигаться к берегу весьма необычными прыжками.
© Фото: tipich_krd, Instagram
Необычного «обитателя» реки Кубань в Краснодаре сняли на видео очевидцы, катающиеся на лодке.
На кадрах видно, что компания мужчин плывет на лодке по реке. Сзади них в воде находилась корова, которая, возможно, испугалась звука мотора и начала двигаться к берегу весьма необычными прыжками. Ее движения напомнили пользователям манеру перемещения дельфинов – она резкими толчками выныривала на поверхность.
«Это дельфин, который кушал после шести», - пишет пользователь mari2424242424.
«Русалки нынче уже не те», - иронизирует pti4.ka.