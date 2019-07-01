СМИ: Эрдоган назвал сроки поставок российских С-400 в Турцию

Турецкий президент Тайип Эрдоган обозначил сроки поставок российских зенитных ракетных систем С-400. По его словам, это произойдет в течение 10 дней.

Как уточняет телеканал NTV, соответствующее заявление Эрдоган сделал на полях саммита G20 в Японии. Он также выразил уверенность в том, что Турция без проблем урегулирует разногласия с США, вызванные поставками российских С-400.

Во время выступления на итоговой пресс-конференции на саммите G20 Эрдоган также заявил, что Вашингтон не станет вводить санкции в отношении Анкары из-за приобретения С-400. Вместе с тем он добавил, что турецкая сторона ожидает «поставку ста истребителей пятого поколения F-35».

Россия и Турция могут расширить инвестиционное сотрудничество. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на переговорах с Эрдоганом. Их встреча состоялась в Японии во время саммита G20.