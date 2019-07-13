В офисе кандидата от партии Зеленского нашли «жучок»

В мариупольском офисе кандидата на выборы в Верховную раду от партии «Слуга народа» Виктора Раманюка было найдено подслушивающее устройство.

Политик баллотируется в 58 округе. После найденного «жучка» сотрудники обратились в правоохранительные органы. Сейчас ведется проверка здание на наличие других устройств, проводятся следственные действия, сообщила пресс-служба партии «Слуга народа».

Выборы в Верховную раду Украины должны были пройти в октябре. Но после вступления в должность президента страны Владимир Зеленский распустил украинский парламент и назначил выборы на 21 июля.