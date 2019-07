Куклу Барби в образе Дэвида Боуи выпустили в США

Американская компания Mattel анонсировала выпуск новой куклы Барби - альтер-эго певца Дэвида Боуи.

Кукла по имени Зигги Стардаст нарядили в красные сапоги и полосатый комбинезон, а ее укладка напоминает прическу Боуи. Она еще не поступила в продажу, но уже известно, что стоимость игрушки составляет $50.

«Барби чествует лучшего поп-хамелеона, английского певца, автора песен и актера Дэвида Боуи, чьи драматические музыкальные преобразования продолжают вдохновлять», - цитирует заявление компании Guardian.

Впервые Дэвид Боуи представил персонажа Зигги Стардаст в 1971 году, в уже через год выпустил пятый студийный альбом «The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from mars».