Очевидцы рассказали о смертельном ДТП на западе Москвы

ДТП на Кутузовском проспекте в Москве с участием автомобилей Infiniti и такси Hyundai обернулось трагедией: минимум один человек погиб, остальные получили травмы.

Как рассказал «Звезде» очевидец Алексей, виновником аварии является водитель Infiniti, который двигался на высокой скорости, из-за чего автомобиль развернуло и вынесло на встречную полосу, по которой в этот момент ехало такси. Из-за силы удара Hyundai вылетел на тротуар. По его предположению, погиб и водитель машины.

Другая свидетельница происшествия Марина Трушина подтвердила слова Алексея, добавив, что в курсе только про одну погибшую – пассажирку такси.

«Такси загорелось. Водителя зажало, но машину быстро потушили», - отметила девушка.

Также она подчеркнула, что грузовой автомобиль, слух о котором пошел ранее, не был участником данного ДТП, и никто никого не подрезал.

Известно, что в Infiniti находилось три человека - водитель и две пассажирки, а в салоне такси - двое людей.

На месте ЧП работали спасательные службы, а движение в обе стороны было затруднено.