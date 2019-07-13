СМИ: Лобода устроила скандал на фестивале в Петербурге

Известная певица Светлана Лобода устроила скандал на фестивале «Белые ночи», который накануне прошел в Санкт-Петербурге.

Артистка была возмущена работой организаторов, которые не выделили Лободе VIP-гримерку. Из-за этого певице пришлось делить и без того небольшое помещение с другими артистами.

Как сообщают «Невские новости», организаторы выделили по одной гримерке на два-три артиста.

«Белые ночи» - один из крупнейших фестивалей поп-музыки в России. Он проводится с 1992 года.