СМИ: Лобода устроила скандал на фестивале в Петербурге
Певица осталась недовольна рабой организаторов мероприятия.
© Фото: Alexandr Gusew, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Известная певица Светлана Лобода устроила скандал на фестивале «Белые ночи», который накануне прошел в Санкт-Петербурге.
Артистка была возмущена работой организаторов, которые не выделили Лободе VIP-гримерку. Из-за этого певице пришлось делить и без того небольшое помещение с другими артистами.
Как сообщают «Невские новости», организаторы выделили по одной гримерке на два-три артиста.
«Белые ночи» - один из крупнейших фестивалей поп-музыки в России. Он проводится с 1992 года.