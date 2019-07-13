Курорты Турции заволокло дымом из-за лесных пожаров

Популярные курорты на побережье Эгейского моря Турции, среди которых Даламан и Фетхие, затянуло дымом из-за лесных пожаров в районе провинции Мугла.

Пламя уже уничтожило около 350 гектаров леса. Источник пожара находится в 60 километрах от Фетхие, откуда были эвакуированы жители более 30 домов.

В ликвидации возгорания участвуют 520 пожарных, привлечены 105 автоцистерн, 18 бульдозеров и 15 вертолетов.

Также спасатели тушат пламя около Бодрума - огонь двигается в направлении района Багла, который находится в 15 километрах от популярного курорта.

Сообщений о жертвах пока не поступало. Причиной масштабного пожара могли стать засушливая погода и сильный ветер.