Десять человек погибли при крушении самолета в США

В городе Эддисон, округа Даллас, штата Техас, 30 июня потерпел крушение двухмоторный Beechcraft BE-350 King Air. Самолет при взлете врезался в ангар в аэропорту, после чего загорелся. Все находившиеся на борту люди погибли. Видео

По информации местного телеканала CBS DFW, инцидент произошел утром, около 9:10. И хотя ангар был пустой, без жертв обойтись не удалось. Директор по связям с общественностью города Эддисон заявила о 10 погибших пассажирах.

Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности направили на место трагедии своих специалистов, которые проведут расследование и выяснят все детали крушения.