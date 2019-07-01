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Десять человек погибли при крушении самолета в США

Тамара Астапенкова
03:35 01.07.2019
Двухмоторный Beechcraft BE-350 King Air врезался в ангар и полностью сгорел.
© Видео: LynnanneFOX4, twitter © Фото: mdonner971, Twitter

В городе Эддисон, округа Даллас, штата Техас, 30 июня потерпел крушение двухмоторный Beechcraft BE-350 King Air. Самолет при взлете врезался в ангар в аэропорту, после чего загорелся. Все находившиеся на борту люди погибли. Видео

По информации местного телеканала CBS DFW, инцидент произошел утром, около 9:10. И хотя ангар был пустой, без жертв обойтись не удалось. Директор по связям с общественностью города Эддисон заявила о 10 погибших пассажирах.

Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности направили на место трагедии своих специалистов, которые проведут расследование и выяснят все детали крушения.   

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