Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии

Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.

Семилетняя девочка в тяжелом состоянии попала в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с большим количеством травм, ожогов и порезов. Ее прооперировали и через день, пятого июля, девочку перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. При обследовании были обнаружены старые переломы ребер и травма позвоночника.

Сейчас врачи борются за большую часть правой руки ребенка, которая пострадала сильнее всего.

«Зампостпреда республики Адам Бузуртанов навестил девочку. Бузуртанов пообщался с лечащим врачом ребенка Александром Брянцевым. По его словам, состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки, возможно, ампутации удастся избежать», - сообщил ТАСС.

В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка подозревается 35-летняя тетя девочки со стороны отца. Ее задержали в тот же день, когда Аишу доставили в республиканскую больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против тети ребенка. Следователями были допрошены родители и близкие родственники Аиши.