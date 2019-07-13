Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре заняться вопросом возврата бойца добровольческого батальона Виталия Маркива на родину. Ранее украинец был осужден на 24 года в Италии за убийство репортера и его переводчика.

«Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизменными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине Виталия Маркива», - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Преступление украинский боец совершил ее в 2014 году под Славянском. Тогда под обстрел попал еще и французский фоторепортер Вильям Рогелон, который остался в живых.

Маркив был задержан в июне 2017 года. Накануне суд города Павия вынес ему приговор.