СМИ: полиция США получила более 20 записей, подтверждающих обвинения R Kelly в педофилии

Сотрудники американской полиции получили более 20 видеозаписей, подтверждающих вину R Kelly в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

Поговорив со свидетелями, правоохранители установили, что ни один человек на кадрах не достиг возраста совершеннолетия.

Как отмечает TMZ, исполнитель регулярно записывал на видео свои половые связи с детьми, и именно эти записи были отправлены в федеральные органы.

R Kelly был арестован 12 июля в Нью-Йорке. Известного исполнителя 90-х и автора хита «I Believe I Can Fly» уже подозревали в изготовлении порнографических материалов, но эти обвинения были сняты.