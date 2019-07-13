В ОБСЕ осудили обстрел из гранатомета здания канала «112 Украина»

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал недопустимым произошедший в ночь на 13 июля обстрел здания канала «112 Украина» из гранатомета.

«Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала «112 Украина» в Киеве. К счастью, никто не пострадал, но такое насилие и угрозы в отношении СМИ нельзя допускать», - сказал Дезир.

Он призвал власти Украины детально расследовать этот инцидент и сделать так, чтобы виновные понесли ответственность. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Напомним, здание украинского телеканала было обстреляно из гранатомета ночью. В результате никто не пострадал, но офису был нанесен материальный ущерб. Сотрудники СМИ считают, что нападение может быть связано с показом фильма режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».