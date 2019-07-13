Радикалы устроили акцию протеста перед зданием СБУ в Киеве

В Киеве перед зданием Службы безопасности Украины начались протесты против лидера партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука. Митинг организовали представители националистических организаций.

Несколько десятков человек вышли к зданию СБУ с требованием арестовать Медведчука. Его обвинили в государственной измене и организации войны на Украине. Очевидцы выложили в Сеть фото и видео с места событий.

Также протестующие потребовали запретить показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна об Украине, в котором он попытался разобраться в причинах кризиса в Незалежной.

Изначально митинг планировалось проводить возле офиса телеканала «112 Украина», но из-за того, что ночью его обстреляли из гранатомета, акцию перенесли к зданию СБУ.