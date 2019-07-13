На Украине признали невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Невозможность приостановки сообщения объясняется транзитными обязательствами перед Евросоюзом.
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Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией, так как имеет определенные обязательства перед ЕС. Об этом рассказал глава украинского правительства Владимир Гройсман.
По его словам, авиасообщение между странами в ближайшее время точно не будет восстановлено. А сам вопрос транспортных перевозок политик назвал «чувствительным».
Тем не менее, полностью прекратить сообщение было бы нелогично.
«Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем», - заявил в эфире телеканала «Наш» Гройсман.