На Украине признали невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией, так как имеет определенные обязательства перед ЕС. Об этом рассказал глава украинского правительства Владимир Гройсман.

По его словам, авиасообщение между странами в ближайшее время точно не будет восстановлено. А сам вопрос транспортных перевозок политик назвал «чувствительным».

Тем не менее, полностью прекратить сообщение было бы нелогично.