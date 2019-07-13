Неуловимый аллигатор ускользает от властей в Чикаго

Власти Чикаго разыскивают аллигатора, которого заметили в Гумбольдт Лагуна парке 9 июля. Все это время он избегал все ловушки с рыбой и курицей, установленных в парке.

Поскольку неясно, когда аллигатор в последний раз ел, поэтому усилия по его отлову могут оказаться напрасными, рассказала пресс-секретарь чикагского Animal Care and Control Дженни Шлютер. По ее словам, это может растянуться на месяцы.

«Мы не знаем, когда аллигатор ел в последний раз, и если он не голоден или слишком нервный, чтобы есть, то это просто игра в ожидание. Могут пройти недели или месяцы, пока он снова будет есть», - отметила Шлютер.

Как пишет Sputnik News, городские власти контролируют все ловушки, расставленные для отлова аллигатора, ожидая, когда хищное животное приблизится к ним.

Попытки властей Чикаго поймать аллигатора привлекли внимание пользователей сети. Жители города публикуют фотографии с крокодилами и иронизируют над историей с «неуловимым аллигатором».