Боевики в Сирии совершили подрыв на пути патруля военной полиции ВС РФ

В субботу, 13 июля, боевиками был совершен подрыв самодельного взрывного устройства на пути следования патруля военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в сирийской провинции Деръа. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«На пути следования патруля военной полиции ВС РФ в провинции Даръа САР, совершен дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, установленного на дорожном участке Хараба–Маараба», - заявил Бакин на брифинге.

Отмечается, что потерь среди российских военнослужащих, а также повреждения военной техники - нет.

По предварительным данным, диверсионно-террористический акт был совершен боевиками незаконных террористических группировок, действующих на юге Сирии для обострения обстановки в регионе.

По словам Бакина, командование группировки войск (сил) ВС России в Сирии предприняло дополнительные меры по обеспечению безопасности российских военных.

Также сообщается, что продолжаются нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных группировок на территории Идлибской зоны деэскалации. В течение суток фиксировались обстрелы населенных пунктов Джалама, провинции Хама, Сабикия и Беньямин, провинции Алеппо.