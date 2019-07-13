Серьезное ДТП с участием такси произошло на западе Москвы: есть жертвы
На месте ЧП работают спасательные службы, движение в обе стороны затруднено.
© Видео: ТРК "Звезда"
ДТП с участием автомобиля такси и Infiniti произошло на Кутузовском проспекте около дома номер четыре в Москве.
В результате столкновения Hyundai, в салоне которого находился таксист и пассажир, вынесло на тротуар. На кадрах с места ДТП видно, что у автомобиля смят капот и сильно поврежден корпус. По предварительной информации, пассажир такси погиб. Водителя зажало в машине и спасателям пришлось извлекать его с помощью специальных устройств.
Также в аварии пострадало три человека, находившиеся в автомобиле Infiniti, сообщил корреспондент «Звезды» с места событий.
На месте ЧП работают спасательные службы, движение в обе стороны затруднено. О том, кто является виновником ДТП, пока неизвестно.