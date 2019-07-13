Зеленский приехал на границу с российским Крымом
Это первый визит главы Украины на границу с полуостровом с 2014 года.
© Фото: Команда Зеленського, Facebook
Владимир Зеленский посетил пункт пропуска «Чонгар» на границе с Крымом. Это первый раз с 2014 года, когда украинский президент приезжает на российскую границу полуострова.
Как рассказала руководитель пресс-офиса партии Зеленского «Слуга народа» Евгения Кравчук, глава Незалежной пообщался с украинскими пограничниками.
После этого Зеленский поговорил и с гражданами, которые направляются в Крым. Однако о том, что же спросил президент, и какие ответы получил - не сообщается.