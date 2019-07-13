Два человека погибли в ДТП с троллейбусом в Петербурге
Троллейбус остановился на светофоре, когда сзади в него влетели «Жигули».
© Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, ВК © Фото: spb_today, ВКонтакте
Два человека погибли при столкновении автомобиля «ВАЗ-2107» с троллейбусом в Санкт-Петербурге, сообщила «Звезде» специалист 5-го отдела пропаганды ГУ ГИБДД по региону Елена Белоусова.
По предварительной информации, авария произошла около 19.40 в Калининском районе на Минеральной улице, около дома №3.
Водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «Жигули», врезался в заднюю часть троллейбуса, который остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир скончались.
Отмечается, что в ВАЗе ехали сотрудники «Горэлектротранс».
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.