Сильный туман накроет Москву и область

Жителям Московского региона необходимо быть внимательными на дорогах с вечера 13 июля и до утра воскресенья, 14 июля, в связи с густым туманом.

В Гидрометцентре отметили, что видимость упадет в некоторых районах уже с 21.00 субботы. В связи с погодными условиями в Москве и Подмосковье до 9.00 следующего дня объявлен «желтый» уровень опасности.

По прогнозу ночью температура не будет подниматься выше девяти градусов по Цельсию. Ожидается переменная облачность без осадков. В воскресенье воздух прогреется до плюс 19..21℃, по области ожидается 16..21℃.