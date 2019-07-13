Уникальную «ломаную» пирамиду в Египте впервые открыли для посетителей

Две свои самые древние пирамиды, расположенные в 40 км к югу от Каира, открыли для посещения туристов власти Египта.

Египетские археологи обнаружили в королевском некрополе Дахшур коллекцию каменных, глиняных и деревянных саркофагов, в некоторых из которых были найдены мумии.

Министр древностей Халед эль-Анани сообщил, что археологи также нашли деревянные погребальные маски и инструменты, используемые для резки камней, датируемые поздним периодом (664-332 гг. до н.э.). Об этом пишет ABC News.

В районе некрополя Дахшур расположены самые старые пирамиды. Одна из самых древнейших пирамид в Египте – «ломаная» пирамида фараона Снофру. Первыми ее гостями стали журналисты и дипломаты.

«Мы впервые решили открыть для посещений ломаную пирамиду», - сказал на церемонии открытия генсек Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

Попасть в ее нелегко, так как вход расположен на высоте 12 метров, а к нему ведет деревянная лестница. Затем нужно преодолеть узкий 80-метровый коридор под землю. Через шахту турист попадет в маленькую камеру, откуда снова придется подниматься по лестнице.

Власти Египет надеются, что такие открытия будут привлекать туристов, интересующихся осмотром достопримечательностей древности.

Пирамида Снофру строилась для правителя Снофру в 2596 году до н.э. Она знаменита своей неправильной формой и двумя входами.