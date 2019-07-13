Гимнастка движется по скалодрому словно жидкость: видео
Видео с необычным восхождением девушки уже посмотрели более 260 тысяч человек.
© Видео: stefaniemillinger, Instagram
Гимнастка из Австрии Стефания Миллингер в Instagram опубликовала короткий ролик, на котором запечатлены ее пируэты на скалодроме. Обладающая прекрасной растяжкой девушка виртуозно перемещается по зацепкам, выполняя при этом завораживающие трюки.
Видео было опубликовано две недели назад, и за это время его посмотрели более 260 тысяч человек, под видео на момент этой публикации больше 670 комментариев.
«Ты всегда создаешь иллюзию, как будто это легко. Ты мастер!», - восхитился uloveluke.
«Я думал, что увижу скалолазание, но посмотрел нечто таинственное», - написал uyenos