Глава Севастополя отправил в отставку правительство

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Свой пост он занимал с 2016 года.

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