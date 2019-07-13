Глава Севастополя отправил в отставку правительство
С 12 июля 2019 года правительство Севастополя отправлено в отставку.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона. Документ был опубликован на сайте правительства.
«Объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля 2019 года», - сказано в указе.
Чиновники будут исполнять свои полномочия до формирования нового состава кабинета министров, отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Свой пост он занимал с 2016 года.
Михаил Развожаев ранее занимал пост руководителя исполкома Общероссийского народного фронта.