Тысячи туристов и горожан любуются кровавым закатом на Манхэттене

Кровавый закат в Нью-Йорке могут наблюдать туристов и жителей города в эти дни.

Тысячи туристов собрались на Манхэттене, чтобы стать свидетелями уникального небесного спектакля, поскольку подобная картина бывает там лишь четыре дня в году, и то, если позволяет погода.

В эти дни огненный диск Солнца выстраивается с небоскребами в одну линию. Такой закат жители Нью-Йорка называют «Манхэттен-хэндж» - по аналогии со знаменитым британским Стоунхенджем. Желающих увидеть и сфотографировать природное явление в этом году было особенно много, что вызвало даже затруднения в работе транспорта.