«Восхищаюсь»: Рогозин рассказал про непростой пуск «Протон-М»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин восхитился работой специалистов государственной корпорации, отметив, что они отлично справились с «непростым пуском» ракеты-носителя «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ».

«Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков!», - написал он.

По его словам, его подчиненные отработали прекрасно, а ракета и космический аппарат «не подвели» в сложной ситуации.

«Пуск был непростым, но все отработали на отлично. Ракета, разгонный блок и космический аппарат не подвели. Благодарю боевой расчет и специалистов предприятий @roscosmos», - добавил Рогозин в Twitter.

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур в 15.31 мск, а через два часа обсерватория «Спектр-РГ» успешно отделилась от разгонного блока.