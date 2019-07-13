Кикабидзе отреагировал на сообщения о его выступлениях в России

Известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения о своих выступлениях в России.

Как рассказал Кикабидзе, последний раз он выступал в РФ в 2008 году. Несмотря на множество приглашений, он отказывался от гастролей после конфликта.

«Я сказал, что ноги моей там не будет, пока между нашими странами такая ситуация», - отметил грузинский исполнитель в интервью сайту «Комсомольская правда».

Кикабидзе пояснил, что разделяет политику и народ, поэтому он «готов петь для русских, но не в России».

Ранее актер Борис Клюев заявил, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе якобы тайно выступает на корпоративных вечерах в России.