Реки в Киеве стали зеленого цвета

В Киеве в двух реках - Лыбидь и Днепр - позеленела вода. По словам экологов, вода в Днепре испортилась еще год назад.

«Киевское море занимает большую площадь и имеет маленькую глубину, что способствует быстрому прогреванию. А еще там отсутствует течение», - пояснял эколог Национального экологического центра Украины Александр Соколенко.

По его словам, в таких водоемах водоросли быстро разрастаются. Кроме того, вода сильно загрязнена азотом и фосфатом, а это способствует росту и размножению водорослей. Соколенко отметил, что это чревато тем, что в реке начнет погибать рыба из-за сокращения кислорода, и это ухудшает качество воды, сообщает издание «Сегодня».

Видео, на которой запечатлена позеленевшая вода в Лыбиди, появилось в группе «Типичный Киев» в Facebook. На кадрах видна река насыщенно зеленого цвета.