Обсерватория «Спектр-РГ» выведена на орбиту

Космический телескоп «Спектр-РГ», запущенный с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-М», выведен на орбиту, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Отмечается, что выведение «Спектра» на целевую орбиту провели за счет двух включений двигательной установки ДМ-03. Отделение аппарата было запланировано на 17.30 мск.

«В 17:30 мск, состоялось отделение космического аппарата от разгонного блока "ДМ-03" и орбитальная обсерватория начала свой 100-дневный полет в окрестность либрационной точки L2 системы Солнце – Земля», - рассказали в Роскосмосе.

«Спектр-РГ» будет исследовать космос в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. Проведение исследований будет проходить в течение 6,5 лет, четыре из которых обсерватория будет находиться в режиме сканирования звездного неба, еще 2,5 года будет точечно наблюдать объекты во Вселенной.

Ожидается, что «Спектр-РГ» обнаружит не менее 100 тысяч скоплений галактик в наблюдаемой части Вселенной, а также около 3 млн аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, сотни тысяч звезд и десятки тысяч звездообразующих галактик.

«Эти данные исключительно важны для понимания того, как распределена материя во Вселенной, какую роль в её развитии играла темная энергия и как в ней появлялись и росли сверхмассивные чёрные дыры», - говорится в сообщении.

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала 13 июля в 15.31 мск с космодрома Байконур, она вывела разгонный блок ДМ-03 с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» на суборбитальную траекторию.

Напомним, «Спектр-РГ» - совместный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.