Военные экологи перевыполнили план по уборке мусора в Арктике

Военные экологи продолжают вывозить с Арктики металлолом и другой мусор с полигонов и военных баз. Корреспондент «Звезды» побывал на Новой Земле и понаблюдал за этим важным процессом.

Территория в населенном пункте Белушья Губа, где и в июле во многих местах лежит снег, долгие годы была испытательным полигоном. Именно здесь опробовали изобретение Академика Сахарова - водородную бомбу.

На архипелаге с 1954 года накопились горы металлолома. Это старая советская техника и бесчисленное количество бочек, в которых привозили топливо.

В соответствии с программой по очистки Арктики Министерством обороны РФ был сформирован экологический отряд, который занимается сбором и переброской металлолома на континент.

За два предыдущих года с Новой Земли уже увезли 10 тысяч тонн металла.

В Белушьей Губе проводят капитальный ремонт зданий и строят новые. Комиссия Главного военно-политического управления Вооруженных сил и общественной приемной министерства обороны на этот раз проверяет местную школу. Здесь будут учится 300 детей.

На территории поселка есть благоустроенные многоквартирные дома для семей военнослужащих, госпиталь, спорткомплекс с бассейном, храм и дом офицеров с концертным залом.