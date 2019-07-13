На австралийских школьников обрушился «град» из умирающих попугаев

В австралийском городе Аделаида 60 попугаев упали с неба на здание начальной школы, издавая истошные вопли.

Как пишет портал news.com.au, 10 июля внезапно с неба начали валиться попугаи-корелла, из их клювов и глаз текла кровь. Их тела усыпали двор учебного заведения.

Находящиеся в школьном дворе дети были шокированы из-за происходящего. Один из учителей обратился в местный центр по спасению птиц и сообщил о случившемся. На место прибыла орнитолог и установила, что попугаев отравили. По словам эксперта, за 27 лет работы она не видела ничего подобного.

Волонтеры в течение всего дня пытались спасти птиц, но тщетно. Попугаев направили к ветеринарам для вскрытия. Кинг отметила, что другие птицы в данном районе не пострадали.