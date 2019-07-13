Российские школьники победили в Международной олимпиаде по физике

Школьники из России завоевали пять медалей на Международной физической олимпиаде. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

В ведомстве рассказали, что 14 июля в израильском Тель-Авиве заканчивается 50-я Международная физическая олимпиада для школьников.

На сайте министерства сказано, что российская сборная завоевала в соревнованиях четыре золотые и одну серебряную медаль.

«Победителями и призерами олимпиады стали: Григорий Бобков (школа № 1589, Москва) - золото, Алексей Шишкин (школа № 1589, Москва) - золото, Владимир Малиновский (школа № 1589, Москва) - золото, Андрей Панферов (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени Ломоносова, Москва) - золото, Елисей Судаков (Вологодский многопрофильный лицей, Вологодская область) - серебро», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в очередной раз команда из России показывает высокие результаты на Международной физической олимпиаде, и ни один участник из нашей страны не остается без медалей.

Подготовка школьников проходила на базе Московского физико-технического института и образовательного центра «Сириус». В Олимпиаде участвовали 384 школьника из 78 государств. Состязания проходили в два тура - теоретического и экспериментального.

Обладатели медалей международных олимпиад имеют право поступить в любой вуз России без экзаменов по соответствующему профилю.