Новобранцы Президентского полка дали клятву на верность Отечеству
В торжественной церемонии приведения к присяги приняли участие военнослужащие из 34 регионов России.
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Новобранцев Президентского полка привели к присяге. Торжественная церемония прошла на Соборной площади Кремля.
Военнослужащие из 34 регионов России дали клятву на верность Отечеству. По очереди они поклялись достойно исполнять воинский долг и мужественно защищать свою страну и народ.
Президентский полк обеспечивает безопасность первых лиц государства и отвечает за сохранность исторических ценностей Кремля. Служба в его рядах - почетна и престижна.
Попасть в президентский полк даже сложнее, чем в ВДВ, а требования к призывникам - максимально жесткие.