Новобранцы Президентского полка дали клятву на верность Отечеству

Новобранцев Президентского полка привели к присяге. Торжественная церемония прошла на Соборной площади Кремля.

Военнослужащие из 34 регионов России дали клятву на верность Отечеству. По очереди они поклялись достойно исполнять воинский долг и мужественно защищать свою страну и народ.

Президентский полк обеспечивает безопасность первых лиц государства и отвечает за сохранность исторических ценностей Кремля. Служба в его рядах - почетна и престижна.

Попасть в президентский полк даже сложнее, чем в ВДВ, а требования к призывникам - максимально жесткие.