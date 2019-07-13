Следователи нашли тело 10-й жертвы ДТП в Тыве

В ходе поисковых работ следователи обнаружили тело десятой пострадавшей при переправе автомобиля УАЗ через реку Шуй в Бай-Тайгинском районе в Тыве.

«В живых остались двое мужчин, которые выбрались из воды самостоятельно. В ходе проведенных поисковых работ тело 10-й пострадавшей обнаружено сегодня около 17 часов в водах русла реки Шуй» - говорится в сообщении СК РФ по республике.

По предварительным данным, в ночь с 11 на 12 июля 12 человек, в том числе семь детей в возрасте 2-11 лет, на автомобиле УАЗ. Во время переправы через реку автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя. Машину стало уносить течением, поэтому двое мужчин и одна женщина выбрались из авто, чтобы попытаться ее удержать.

Вода стала прибывать в машину слишком быстро, в результате чего погибли 10 из 12 пассажиров, из которых 7 несовершеннолетних. Двое мужчин, удерживающих машину, смогли выплыть.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД в местечке Одуруг, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол опубликовал список погибших в результате переправы через реку.