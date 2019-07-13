«Вы считаете, что я идиот?»: Зеленский потребовал от главы фискальной службы Украины уволиться

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы исполняющий обязанности председателя государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление об отставке.

На совещании в Одесском морском порту украинский президент поинтересовался у Власова насчет увольнения нескольких таможенников. По словам Зеленского, глава ГФС обещал уволить сотрудников за нарушения и сообщил об этом на своей странице Facebook.

Зеленский при этом заявил, что в полученных им документах говорится, что таможенники находятся в отпусках.

Власов ответил, что он их действительно уволил.

«Вы считаете, что я идиот, действительно?» - спросил у него украинский президент.

В конце разговора Власов дал обещание сегодня же подать заявление об увольнении.