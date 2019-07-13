Опубликовано первое фото со съемок новых «Охотников за привидениями»

Режиссер новых «Охотников за привидениями» Джейсон Райтман (сын создателя оригинальных картин) опубликовал фотографию со съемок кинофраншизы. На ней изображены исполнители главных ролей.

В центре сюжета триквела окажется мать-одиночка и ее дети, коли которых исполнят Финн Вулфард (известен по «Странным делам» и «Оно») и Грейс Мак-Кенн («Капитан Марвел» и «Призраки дома на холме».

Свое участие в картине подтвердили актриса Сигурни Уивер, которая сыграет Дану Баррет, Пол Радд, известный по роли «Человека-муравья». По предварительным данным, в фильме могут появиться и актеры из предыдущих фильмов – Билл Мюррей и Дэн Эйкройд.

Пока остается загадкой, что будет связывать новую экранную семью с оригинальными Охотниками. Премьера фильма назначена на лето 2020 года.

Напомним, первая часть «Охотников за привидениями» вышла в 1984 году, завоевав огромную популярность. Спустя пять лет на свет появился сиквел, который понравился и критикам, и зрителям.