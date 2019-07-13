Ракета-носитель «Протон-М» вывела разгонный блок на суборбитальную траекторию

Ракета-носитель «Протон-М», которая стартовала в субботу с космодрома Байконур, вывела разгонный блок ДМ-03 с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» на суборбитальную траекторию.

Ракету «Протон» со «Спектром» запустили в 15.31 по московскому времени.

Спустя 10 минут после старта разгонный блок с обсерваторией отделился от третьей ступени «Протона» на суборбитальной траектории.

По информации, размещенной на сайте Роскосмоса, выведение «Спектра» на целевую орбиту собираются провести за счет двух включений двигательной установки ДМ-03.

Отделение обсерватории от разгонного блока намечено в 17.31 по московскому времени.

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Обсерватория «Спектр-РГ» включает в себя два телескопа: eRosita и ART-XC.