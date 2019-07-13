Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

МВД России опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в отеле в Новой Москве.

В сообщении на сайте МВД говорится, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность и местонахождение подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, совершенном в номере отеля, в поселении Картмазово Новой Москвы. Им оказался 25-летний житель столицы.

Оперативники установили возможный адрес местонахождения подозреваемого в Балашихе, куда незамедлительно был осуществлен выезд, при проверке квартира оказалась пустой. Также были отработаны еще несколько мест возможного пребывания подозреваемого и его связи. Позже появились данные, что мужчина будет находиться в определенное время на западе Москвы в районе метро Университет. Туда направили оперативную группу из числа сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Москве и УВД по ТиНАО.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк при задержании злоумышленник достал нож и попытался оказать сопротивление сотрудникам полиции. В соответствии с положениями Федерального закона РФ «О полиции» один из оперативников произвел предупредительный выстрел вверх из табельного оружия. После этого подозреваемого задержали и доставили для проведения следственных действий.